Augsburg (epd). An diesem Samstag treffen sich rund 240 Sportlerinnen und Sportler in der Augsburger Sportanlage Süd zur Bayerischen Fußball-Meisterschaft für Menschen mit Behinderungen. 20 Teams aus dem ganzen Freistaat treten dort gegeneinander an, wie die Lebenshilfe Bayern am Dienstag mitteilte. Die Leitung liegt in den Händen von Special Olympics Bayern und dem Bayerischen Fußball-Verband (BFV). Veranstalter des seit 1983 stattfindenden Turniers sind Lebenshilfe und Landes-Arbeits-Gemeinschaft der Werkstätten für behinderte Menschen. Die Klassifizierungsspiele beginnen um 10.30, die Finalspiele ab 14.15 Uhr

Die Lebenshilfe-Landesvorsitzende, die bayerische Sozialministerin Carolina Trautner (CSU), sagte, Sport mache Inklusion erlebbar. Dies hätten die Special Olympics World Games vom 17. bis 25. Juni dieses Jahres in Berlin eindrucksvoll gezeigt, erläuterte sie: "Deshalb bleiben wir am Ball - auch für inklusive Angebote der bayerischen Sportvereine und Teilhabe im Alltag!" Das Gewinner-Team der Bayerischen Fußball-Meisterschaft kann vom 4. bis 7. September in Duisburg als Landesmeister für den Freistaat bei der Deutschen Fußball-Meisterschaft der Werkstätten für behinderte Menschen antreten, hieß es.