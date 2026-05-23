Berlin, München (epd). Vor dem DFB-Pokalfinale haben am Samstagmittag Fans, Ehrenamtliche und Vertreterinnen und Vertreter des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) einen ökumenischen Gottesdienst in Berlin gefeiert. Unter dem Motto "Völlig losgelöst" predigte der Sportbischof der Deutschen Bischofskonferenz, der Passauer Bischof Stefan Oster, von der Verbindung zwischen dem Pfingstfest und der Leidenschaft für den Fußball. Oster warnte jedoch davor, Leidenschaft und Fanatismus zu verwechseln, teilten die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und die Deutsche Bischofskonferenz am Samstag in Berlin mit.

"Die Liebe zum Sport, die Freude am Fußball und die Leidenschaft für unser Team führen uns zusammen", sagte der Bischof. Hass, Ausgrenzung und Verachtung anderer Menschen widersprächen dem Geist Gottes. Der Gottesdienst fand in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche statt.

Beten für faires Spiel und gegenseitigen Respekt

Der Sportbeauftragte der EKD, Thorsten Latzel, sprach von der verbindenden Kraft von Glauben und Fußball. "Niemand glaubt, liebt und hofft nur für sich allein", sagte Latzel.

Unter anderem nahmen der DFB-Präsident Bernd Neuendorf sowie Fanvertreter von Bayern München und dem VfB Stuttgart teil. Die beiden Mannschaften stehen sich am Samstagabend im Berliner Olympiastadion im Endspiel des DFB-Pokals gegenüber. Dabei handelt es sich um den zweitwichtigsten Titel im deutschen Vereinsfußball. Gemeinsam wurde demnach für ein faires Spiel, gegenseitigen Respekt, Sicherheit im Stadion und für ein friedliches Miteinander gebetet.