Nürnberg (epd). Die Evangelische Jugend in Bayern (EJB) organisiert am 25. Juni im Sportpark Valznerweiher in Nürnberg erneut das Fußballfest "Bunt ist cool", das ein positives Zeichen gegen Rassismus und für Toleranz setzen soll. Laut Einladungsschreiben sind die Veranstaltungspartner der 1. FC Nürnberg, der Bayerische Fußball-Verband, der deutsch-jüdische Sportverein Maccabi Nürnberg und die Wilhelm-Löhe-Schule.

Alle Teilnehmenden verpflichten sich laut Einladung mit ihrer Unterschrift, keine rassistischen Parolen zu äußern und zu verbreiten. "Damit soll ihnen noch einmal ganz bewusst gemacht werden, dass sie für bestimmte Werte stehen, wenn sie an unseren Turnieren teilnehmen", sagte EJB-Sportreferentin Christine Sax dem Evangelischen Pressedienst (epd). Im Rahmen des Fußballfestes wird es Kleinfeldturniere für Kinder und Erwachsene in verschiedenen Altersgruppen, einen Inklusions-Cup für Menschen mit Handicap sowie das Bundes- und Landesfinale des Konfi-Cups geben.