Regensburg (epd). Rund 2.100 Pilger sind am Donnerstag von Regensburg zur 111 Kilometer langen Fußwallfahrt nach Altötting aufgebrochen. Am Samstag wollen sie an ihrem Ziel, der Gnadenkapelle mit der Schwarzen Madonna, im Wallfahrtsort eintreffen, teilte das Bistum Regensburg am Donnerstag mit. Dabei seien auch rund 300 Erstpilger. Die Wallfahrt gilt als größte in ganz Deutschland.

Unter dem Motto "Fürchte dich nicht, der Herr ist bei dir" seien die Pilger am Donnerstagmorgen losgezogen. Der katholische Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer werde die erste und letzte Etappe pilgernd begleiten, hieß es. Während der Fußwallfahrt schließen sich an den verschiedenen Etappen weitere Pilger an, sodass die Zahl der Teilnehmenden bis Samstag auf 3.000 anwachsen könnte.

In diesem Jahr steht der Ukrainekrieg im Zentrum der Fürbitten an die Madonna. Ein Friedenskreuz führt den Pilgerzug an als Symbol für die Friedenswallfahrt: Alle Pilger sollten laut Wunsch von Pilgerführer Bernhard Meiler ihre Friedensgebete auf das Kreuz schreiben. Am Ende der Wallfahrt werde es in die Altöttinger Basilika St. Anna getragen und bleibe bis zum Ende der Pilgersaison dort. Am Samstag feiert Bischof Voderholzer zum Abschluss mit allen Pilgern ein festliches Pontifikalamt. .