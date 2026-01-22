Aschaffenburg (epd). Mit einer bewegenden Gedenkfeier in der evangelischen Christuskirche hat die Aschaffenburger Stadtgesellschaft am Donnerstag an das Messerattentat mit zwei Toten und mehreren Verletzten im Park Schönborn vor einem Jahr erinnert. Oberbürgermeister Jürgen Herzing (SPD) dankte den Kirchen für den Rahmen der Gedenkfeier: "Dieses Miteinander der Religionen zeigt: In unserer Stadt stehen wir zusammen." Auch Vertreter der Kirchen und der örtlichen Moscheegemeinde kamen zu Wort.

Der Oberbürgermeister sprach den Angehörigen und Betroffenen erneut sein Mitgefühl aus - und dankte abermals den Ersthelfern am Tattag und den vielen Helfern in den Monaten danach. "Viele von Ihnen tragen Bilder in sich, die sich nicht löschen lassen." Minuten der Angst, der Hilflosigkeit und der Überforderung seien das am 22. Januar 2025 gewesen, sagte Herzing laut Redemanuskript: "Wir können diesen Schmerz nicht nehmen. Aber wir können Ihnen sagen: Sie sind nicht allein. Ihre Stadt steht an Ihrer Seite."

Dekan Rupp: Fast jeder weiß, wo er vor einem Jahr war

Der evangelische Dekan Rudi Rupp dankte den Gästen, die zur Gedenkfeier in die Christuskirche gekommen waren: "Fast jeder von uns weiß, wo er oder sie damals vor einem Jahr gewesen ist und wie er diesen 22. Januar 2025 verbracht hat." Er bedankte sich bei allen, "die die Bluttat im Schöntal nicht instrumentalisiert haben für eigene und dann leider oft allzu egoistische Motive". Aschaffenburg bleibe dank der Besonnenheit vieler "ein Synonym für ein schreckliches Attentat", aber eben auch für Zusammenhalt, Respekt und Vielfalt.

Bereits am Mittag hatte Oberbürgermeister Herzing bei einer Kranzniederlegung am damaligen Tatort im Park Schöntal den Zusammenhalt in der Stadt gelobt. Man habe in den Tagen nach der Tat gespürt, "wir lassen die Betroffenen nicht allein", sagte Herzing: "Wir lassen uns als Stadtgesellschaft nicht auseinanderreißen." Dieser Zusammenhalt sei nicht laut gewesen, aber "er war würdevoll und entschlossen". Man habe sich auch denen entgegengestellt, die das geschehene Leid "für Spaltung, für Hass und für Hetze" ausnutzen wollten.

Stadt plant Erinnerungsort im Park Schöntal

Herzing erläuterte am Donnerstagabend noch einmal die Pläne für einen Gedenkort im Park Schöntal. Man wolle "einen Ort schaffen, an dem sich Menschen aller Generationen, verschiedener Herkunft und Religion" begegnen können. Der Erinnerungsort solle "ein einladender Raum im Grünen" werden, offen gestaltet, ohne Barrieren, auch für Kinder geeignet. "Die Kriterien der Ausschreibung sind wohlüberlegt", man werde sich die Entscheidung nicht leicht machen. Mit der Ausschreibung soll auch eine Gedenk-Website online gehen.

Bei dem Messerattentat am 22. Januar 2025 hatte ein damals 28-jähriger im Park Schöntal eine Kindergartengruppe attackiert und dabei einen zweijährigen Jungen und einen 41-jährigen Mann, der der Kindergartengruppe zu Hilfe kommen wollte, tödlich verletzt. Das Landgericht Aschaffenburg hatte im Oktober 2025 entschieden, dass der Mann dauerhaft in der Psychiatrie untergebracht werden muss. Ein Gutachter stufte ihn als paranoid schizophren ein.