Würzburg (epd). Genau ein Jahr nach der Messerattacke in der Würzburger Innenstadt mit drei Toten und zahlreichen Verletzten findet am 25. Juni im Congress Centrum ein Gedenkkonzert für die Opfer statt. Ab 19.30 Uhr führe das Polizeiorchester Bayern mit Unterstützung von 150 Sängerinnen und Sängern die Friedensmesse "The Armed Man" von Karl Jenkins auf, teilte die Stadt Würzburg am Freitag mit. Ursprünglich war das Konzert noch als große Benefizveranstaltung geplant worden. Um möglichst vielen Menschen die Möglichkeit zur Teilnahme zu geben, ist der Besuch nun kostenlos.

Kostenlose Eintrittskarten sind ab kommenden Mittwoch (1. Juni), in der Tourist Information & Ticketservice, der Theaterkasse und der Stadtbücherei im Falkenhaus erhältlich. Zusätzlich können die Eintrittskarten ab Freitag in den Stadtteilbüchereien Heidingsfeld, Heuchelhof, Hubland, Lengfeld und Versbach zu den jeweiligen Öffnungszeiten abgeholt werden. Alternativ kann auch per Mail eine Zugangsberechtigung bestellt werden - die ausgedruckte Antwort-Mail gilt dann als Einlasskarte. Die Veranstalter bitten um Spenden für die Vereine "Würzburg zeigt Herz" und "Der Weiße Ring".

Bei der Messerattacke am 25. Juni 2021 waren in Würzburg drei Frauen getötet und zahlreiche weitere Menschen verletzt worden. Der Beschuldigte, der seit 2019 in Würzburg lebt, kam 2015 aus Somalia als Asylbewerber ins Land und steht als Geflüchteter unter subsidiärem Schutz. Derzeit läuft vor dem Landgericht Würzburg das sogenannte Sicherungsverfahren. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Tatverdächtige zum Zeitpunkt der Tat schuldunfähig war. Die Generalstaatsanwaltschaft München hatte deshalb im Januar eine zeitlich unbegrenzte Sicherungsverwahrung beantragt.