Garmisch-Partenkirchen (epd). Für die tödlich verunglückte frühere Weltklasse-Biathletin Laura Dahlmeier ist ein Gedenkort in ihrer Heimatstadt Garmisch-Partenkirchen eingerichtet worden. Freunde, Nachbarn, Kollegen und ehemalige Mitschülerinnen könnten dort eine Andacht halten, teilte das Erzbistum München und Freising am Donnerstagabend auf Facebook mit. "Auch wir nehmen Anteil am tragischen Tod der ehemaligen Schülerin unseres erzbischöflichen St. Irmengard-Gymnasiums." Der Gedenkort mit einem Bild Dahlmeiers, einer Kerze und Blumen ist in der Pfarrkirche St. Martin eingerichtet.

Der Tod von Laura Dahlmeier hatte bundesweit Betroffenheit ausgelöst. Die 31-Jährige war am Montag am 6.069 Meter hohen Laila Peak im pakistanischen Karakorum-Gebirge bei einem Steinschlag verunglückt. Am Mittwoch bestätigte ihr Management den Tod der erfahrenen Alpinistin. Eine Bergung des Leichnams ist wegen der Wetterbedingungen nicht möglich. Es sei Dahlmeiers "ausdrücklicher und niedergeschriebener Wille, dass in einem Fall wie diesem niemand sein Leben riskieren darf, um sie zu bergen" teilte das Management mit: "Ihr Wunsch war es, ihren Leichnam in diesem Fall am Berg zurückzulassen."

Ob es eine öffentliche Trauerfeier für Dahlmeier in Garmisch-Partenkirchen geben wird, ist noch nicht klar. Laura Dahlmeier stammte aus Garmisch-Partenkirchen. Sie gewann sieben Gold-, drei Silber- und fünf Bronzemedaillen bei Biathlon-Weltmeisterschaften. Bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang errang sie zwei Gold- sowie eine Bronzemedaille. 2019 beendete sie mit 25 Jahren ihre Karriere und widmete sich ihrer zweiten Leidenschaft, dem Bergsport. Dahlmeier war seit 2023 staatlich geprüfte Berg- und Skiführerin und absolvierte zahlreiche anspruchsvolle Touren.