Mödlareuth, Marienborn (epd). Die Ausstellung "Teilung - Streben nach Einheit - Frieden. Zur innerdeutschen und innerkoreanischen Grenze" des Deutsch-Deutschen Museums Mödlareuth wird ab dem Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober) in der Gedenkstätte Deutsche Teilung in Marienborn in Sachsen-Anhalt gezeigt. Anlass für die Ausstellungseröffnung ist ein "Fest der Begegnung" am Tag der Deutschen Einheit, wie die Gedenkstätte am Dienstag mitteilte. Den Auftakt bilde ein Bittgottesdienst unter dem Motto "Verliere nicht den Mut". Das Grenzdorf Mödlareuth an der bayerisch-thüringischen Grenze wurde unter seinem Spitznamen "Little Berlin" weltberühmt - das kleine Örtchen wurde während der deutsch-deutschen Teilung wie Berlin durch eine Mauer in zwei Hälften getrennt.