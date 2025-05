Münchberg (epd). In der oberfränkischen Stadt Münchberg werden am kommenden Montag (26. Mai) um 16.30 Uhr eine Gedenk- und eine Informationstafel zur Erinnerung an die von den Nationalsozialisten deportierten Sinti und Roma enthüllt. Ab August 1942 wurden in Münchberg lebende Sinti auf Geheiß des NS-Regimes festgesetzt und ab März 1943 nach und nach verhaftet und in Konzentrations- und Vernichtungslager wie Auschwitz deportiert. In einem gemeinsamen Projekt haben sich das Evangelische Bildungszentrum (EBZ) Bad Alexandersbad und der Bayerische Landesverband Deutscher Sinti und Roma mit der Aufarbeitung der Verfolgung und Deportation von Sinti und Roma in den beiden oberfränkischen Kommunen Münchberg und Rattelsdorf beschäftigt.