München (epd). Mit 25 Millionen Euro will die bayerische Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) die Angebote zur häuslichen Pflege im laufenden Jahr stärken. Rund 83 Prozent der Pflegebedürftigen würden zu Hause betreut und versorgt, erklärte die Ministerin laut einer Pressemitteilung vom Sonntag. Mit den Fördermitteln würden Kommunen im Freistaat dabei unterstützt, "den Bürgerinnen und Bürgern eine pflegerische Versorgung im vertrauten Umfeld dauerhaft zu ermöglichen", so Gerlach. Ziel sei es, dass Betroffene "ihre Eigenständigkeit bewahren und weiterhin am sozialen Leben teilnehmen können".

Zur Ausbau der Pflegeinfrastruktur findet den Angaben zufolge am Donnerstag (20. März) ein Kongress in Regensburg statt. Dort sollen Verantwortliche aus Pflegeeinrichtungen, Kommunen und Pflegekassen "Erfolgsmodelle für die Pflege in Bayern" diskutieren und bei einem "Marktplatz" präsentieren. Das Förderprogramm "Gute Pflege. Daheim in Bayern" läuft seit 2022.