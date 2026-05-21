Augsburg (epd). Das Jüdische Museum Augsburg Schwaben wehrt sich humorvoll gegen eine Falschinformation der Google-KI: Im Mai werde keine "jüdische Kulturwoche" stattfinden, teilte das Museum am Donnerstag mit. Die Suchmaschine im künstlich-intelligenten Modus hatte Nutzern gegenüber behauptet, dass die Kulturwoche am 25. Mai starte - was aber nicht stimmt. Zwar begann sie im vergangenen Jahr an diesem Tag, heuer findet sie jedoch von 11. bis 18. Oktober statt.

"Keine jüdische Kulturwoche im Mai. Glauben Sie uns!", war die Pressemitteilung überschrieben, und: "Zur sofortigen Verwirrung freigegeben". Das Museum habe zu seiner eigenen Überraschung erfahren, dass im Mai 2026 die Kulturwoche stattfinden solle - "organisiert, selbstverständlich, vom Museum selbst". Auf die Spur gebracht worden sei das Team durch erste Anmeldungen interessierter Gäste. Deren Informationsquelle sei Google im KI-Modus gewesen.

Museumsdirektorin: "Wir wussten davon bisher nichts"

Die KI behaupte "mit bewundernswerter Entschlossenheit", dass am 25. Mai 2026 um 18 Uhr die feierliche Eröffnung der Kulturwoche im Maximilianmuseum stattfinden werde. "Wir wussten davon bisher nichts", sagte Museumsdirektorin Carmen Reichert. Das Datum kam ihnen zwar von 2025 bekannt vor, das Team bereite jedoch gerade die Veranstaltungen für Oktober vor. "Wir bitten unsere Besucherinnen und Besucher, uns mehr zu vertrauen als der KI: Im Mai werden sie keinen von uns im Maximilianmuseum finden", hieß es. Im Oktober hingegen warte ein spannendes Programm.

Wer bei Google "Jüdische Kulturwoche 2026 Augsburg" eingibt, kann als "Übersicht mit KI" - oberhalb der regulären Suchergebnisse - detaillierte falsche Daten erhalten. Dies zeigen ein Screenshot des Museums und ein epd-Test. Wer die KI über das Fragefenster auf ihren Fehler hinweist, kann als Antwort erhalten: "Sie haben recht, ich habe mich bei der Jahreszahl geirrt und bitte um Entschuldigung. Die beschriebene Kulturwoche fand im vergangenen Jahr statt." 2026 sei sie für Oktober geplant.