München (epd). Der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm und der Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx feiern an diesem Sonntag (1. Oktober) gemeinsam Gottesdienst zum Abschluss der "Ökumenischen Schöpfungszeit". In der "Ökumenischen Schöpfungszeit" finden jährlich im September Bildungsvorträge, Gebetsveranstaltungen, Gottesdienste und Umweltprojekte verschiedener christlicher Konfessionen in Deutschland zum Thema Schöpfungsverantwortung statt, wie die Landeskirche am Dienstag mitteilte. Der Gottesdienst beginnt am Sonntag um 18 Uhr in der Münchner Jesuitenkirche St. Michael.

Der Gottesdienst wird in der aus der anglikanischen Tradition stammenden liturgischen Form des "Choral Evensong" gefeierten. Neben Marx und Bedford-Strohm stehen ihm auch Archimandrit Georgios Siomos von der Griechisch-Orthodoxen Metropolie in Deutschland und Superintendent Markus Jung von der Evangelisch-methodistischen Kirche vor. Die Geistlichen geben Impulse zum Thema Schöpfungsverantwortung. Die musikalische Gestaltung übernehmen das Collegium Monacense sowie der Kammerchor St. Michael mit Stücken von Peter Planyavsky, Kenneth Leighton und Felix Mendelssohn Bartholdy, heißt es weiter.

Ziel der Initiative ist es, gemeinsam für den Erhalt der Schöpfung einzutreten und für mehr Nachhaltigkeit zu sensibilisieren. Die Schöpfungszeit wurde nach dem Vorbild der orthodoxen Kirchen auf dem Ökumenischen Kirchentag 2010 eingerichtet und steht unter der Schirmherrschaft der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK).