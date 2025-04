München (epd). Im Gedenken an den am Ostermontag verstorbenen Papst Franziskus feiert Kardinal Reinhard Marx am Sonntag (27. April) einen Gottesdienst im Münchner Liebfrauendom. Der Gottesdienst beginne um 17 Uhr und werde online live übertragen, teilte das Erzbistum am Dienstag mit. Ein Gedenkort mit einem Kondolenzbuch wurde im Liebfrauendom bereits eingerichtet.

Am Freitag (25. April) werden in den Pfarreien der Erzdiözese Requien für den verstorbenen Papst gefeiert, hieß es weiter. Am Samstag (26. April), dem Tag der Beisetzung von Papst Franziskus in Rom, finden in vielen Kirchen der Erzdiözese Rosenkranzgebete statt.

Noch bis Donnerstag erklingt den Angaben zufolge jeweils um 16 Uhr ein 15-minütiges Trauergeläut von allen Kirchtürmen der Erzdiözese, sofern nicht gerade ein Gottesdienst stattfindet. Ebenso werden die Kirchenglocken im Erzbistum am Samstag, dem Tag der Trauerfeierlichkeiten in Rom, mit Ende des Requiems und zu Beginn der Beisetzung 15 Minuten lang geläutet. Von Mittwoch (23. April) bis Samstag sind alle Kirchen und kircheneigenen Gebäude zudem auf halbmast oder mit Trauerflor beflaggt.