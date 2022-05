Stuttgart, Mannheim (epd). Die Hochsaison der "Gottesdienste im Grünen" läuft. Allein am kommenden Donnerstag (16. Mai), dem Feiertag Christi Himmelfahrt, sind dem Internetportal www.kirche-im-gruenen.de im Südwesten 95 Gottesdiensttermine gemeldet. Zum gemeinsamen, zumeist ökumenischen Feiern laden dann viele Kirchengemeinden nach draußen ein.

In Mannheim beispielsweise findet auf der Freilichtbühne in der Gartenstadt ein ökumenischer Gottesdienst statt. Auch im August-Bebel-Park, zwischen den Mannheimer Stadtteilen Almenhof und Neckarau, gibt es einen Open-Air-Gottesdienst , teilt die Evangelische Kirche Mannheim mit. Außerdem lädt ein Posaunenchor auf der Wiese an der Melanchthonkirche in der Neckarstadt-Ost zum Gottesdienst unter freiem Himmel ein. Zwei weitere Gottesdienste im Freien sind allein in Mannheim am Himmelfahrtstag geplant.

Gottesdienste finden an Himmelfahrt an zahlreichen markanten und auch für Familienausflüge geeigneten Plätzen im Südwesten statt, etwa beim Feldkreuz am Markweg nahe Eningen, am Hagerwaldsee bei Alfdorf, an der Grabkapelle auf dem Rotenberg bei Stuttgart oder auf dem Waldspielplatz Trillberg bei Bad Mergentheim. "Gottesdienste im Grünen verbinden den Glauben an Gott mit dem Aufenthalt in der Natur", sagen Dagmar Loncaric und Markus Munzinger, die bei den Missionarischen Diensten der Evangelischen Landeskirche in Württemberg für die Koordination der "Kirche im Grünen" zuständig sind. Unter anderem sammeln sie die Daten, die ihnen die Kirchengemeinden zukommen lassen, um sie übersichtlich zu veröffentlichen. Ihre Kooperationspartner dabei sind unter anderem die Kirche im Grünen Bayern, die württembergische "Kirche in Freizeit und Tourismus", "Pilgern in Baden-Württemberg" und Organisationsteams von Motorradgottesdiensten.

Die Idee der Freiluftgottesdienste entstand im Jahr 1973, berichten Munzinger und Loncaric. Seither verbreitet sie sich - zunächst in Württemberg, dann auch darüber hinaus. "Mittlerweile werden jedes Jahr über 1.000 Veranstaltungen angeboten", erklären sie. Seit 2012 werden ins Programm, das im Internet und gedruckt zur Verfügung steht, auch Gottesdienste wie Motorradgottesdienste, Pilgern oder Campinggottesdienste aufgenommen. Es gibt zudem den Bereich Family aktiv und es werden immer wieder neue Ideen entwickelt, "wie man Menschen, die Gott in der Schöpfung erleben möchte, weitere Angebote machen könnte".