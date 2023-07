Geroldsgrün (epd). Die Regionalbischöfin des Kirchenkreises Bayreuth, Dorothea Greiner, ist besorgt über die Entchristlichung der Gesellschaft. Die hohe Zahl an Kirchenaustritten sei natürlich auch für die Institution Kirche eine Herausforderung, sagte Greiner am Sonntag in ihrer Predigt in der Geroldsgrüner Jakobuskirche. Viel problematischer aber sei der dadurch entstehende "Verlust grundlegender Orientierung", die der christliche Glaube gebe - nämlich, dass die Barmherzigkeit Gottes jedem Menschen gelte.

Greiner sagte, die Wahl des AfD-Politikers Robert Sesselmann zum Landrat im benachbarten thüringischen Sonneberg "muss uns erschrecken". Nicht wegen parteipolitischer Machtkämpfe, "sondern wegen des Geistes, der in der AfD und in ihrem Umfeld herrscht", erläuterte die Regionalbischöfin. Dieser Geist widerspreche dem Geist Gottes, er sei "die völlige Verdrehung" der Botschaft Jesu: "Gott will nicht nur Deutschenfreundlichkeit, sondern Menschenfreundlichkeit. Das ist ein grundlegender Unterschied."

Es erschrecke, wenn eine Person - dessen Partei in ihren Äußerungen so wenig Menschenfreundlichkeit erkennen lasse - in Sonneberg zum Landrat gewählt wird. "Rechtspopulismus und Rechtsextremismus sind in der Mitte des Bürgertums angekommen", mahnte Greiner: "Da sollten wir uns nichts vormachen." Sie forderte die Menschen deshalb dazu auf, "wachsam" zu sein, welcher Geist wehe und "dem Ungeist" nötigenfalls zu widersprechen.