München (epd). Das NS-Dokumentationszentrum München hat für sein Online Storytelling über queeres Leben in Deutschland einen Grimme Online Award (GOA) in der Kategorie Kultur und Unterhaltung erhalten. Das Storytelling sei im Rahmen der mittlerweile beendeten Ausstellung "TO BE SEEN. queer lives 1900-1950" entstanden, die von mehr als 100.000 Menschen besucht wurde, teilte das NS-Dokuzentrum am Freitag mit. Der Grimme Online Award wird laut Grimme-Institut seit 2001 an "qualitativ hochwertige Online-Angebote" verliehen. Am Donnerstagabend wurden acht Preisträger in vier Kategorien mit dem GOA ausgezeichnet.

Der Preis unterstreiche die Relevanz des Themas "queer lives" ebenso wie die Vorreiterrolle des Museums in der digitalen Vermittlung, so das NS-Dokuzentrum weiter. Zwar sei die Ausstellung seit 21. Mai beendet, das Storytelling sei jedoch weiterhin online.