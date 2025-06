Lohr am Main (epd). Einen so großen Kartoffelkloß hat die Welt noch nicht gesehen: Im unterfränkischen Wombach ist ein Kloßkopf mit einem Gewicht von 464,8 Kilogramm hergestellt worden. Damit sei der bisherige Weltrekord von 365 Kilogramm aus dem Jahr 2010 weit übertroffen worden, teilte das Rekord-Institut Deutschland am Sonntag mit.

Gekocht wurde der Riesenkloß bei der 700-Jahr-Feier des Dorfs Wombach, einem Ortsteil von Lohr am Main. Die Bewohner tragen den Angaben zufolge seit Langem den Spitznamen "Wombicher Klößköpf". Die Maxi-Speise wurde in Portionen an die Festbesucher verteilt, der Erlös ging an wohltätige Zwecke.