München (epd). 135 bayerische Buchhandlungen hat Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Freitag als "Partner der Schulen für Leseförderung" ausgezeichnet. Mit ihren innovativen Aktionen rund um das Thema Lesen brächten sie Kindern und Jugendlichen die Welt der Bücher näher, sagte Piazolo bei der Verleihung in der Schwabinger Buchhandlung Lehmkuhl laut Pressemitteilung. "Das Eintauchen in eine vorgelesene oder gelesene Geschichte ist eine wunderbare Erfahrung, die auch die neuen Medien nicht ersetzen können", betonte der Minister. Das Gütesiegel verleiht das Kultusministerium gemeinsam mit dem Börsenverein in Bayern seit 2003.

Lesen steigere laut Piazolo nicht nur die Kreativität, sondern verbessere auch die Fähigkeit zu eigenständigem Denken. "Texte lesen und verstehen zu können, ist der Schlüssel zum Erfolg", erklärte der Kultusminister. Der Buchhandel sei mit seinen Angeboten bei der Leseförderung ein wichtiger Partner. Buchhändlerinnen und Buchhändler böten Beratung und Buchempfehlungen für Lehrkräfte, Eltern und Kinder sowie Lesungen im Klassenzimmer, Buchausstellungen, Lesetüten für Erstklässler und Bücherkisten sowie Lesekoffer für Schulen.