München, Bremen (epd). Der Violinist und Kulturmanager Guido Gärtner wird ab dem kommenden März neuer geschäftsführender Intendant der Bremer Philharmoniker. Der 45-Jährige sei derzeit an der Bayerischen Staatsoper in München tätig, teilte das Bremer Kulturressort am Mittwoch mit. Gärtner folgt Wolfgang Fink, der nach dem Weggang des ehemaligen Intendanten Christian Kötter-Lixfeld im November 2022 für eine Spielzeit als Interimsintendant in Bremen tätig war.

Kulturstaatsrätin Carmen Emigholz würdigte Gärtner als versierten Musiker und ebenso erfahrenen wie engagierten Orchestermanager. Gärtner studierte an der Hochschule für Musik "Hanns Eisler" in Berlin Violine bei Stephan Picard und Kammermusik bei Eberhard Feltz.

Als Stipendiat der Deutsch-Amerikanischen Fulbright-Kommission und des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) absolvierte er ein zweijähriges Zusatzstudium an der Indiana University in den USA bei Mauricio Fuks. Seit 2008 ist er Mitglied im Bayerischen Staatsorchester und leitet dort seit 2020 auch das hauseigene Label der Staatsoper in München für Aufnahmen von Konzerten und Opern mit dem Titel "Bayerische Staatsoper Recordings".