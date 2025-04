Evangelische Morgenfeier

In Zeiten von Fake news ist es noch schwerer geworden, zwischen Wahrheit und Lüge zu unterscheiden. So schnell wird etwas behauptet und man selbst fragt sich: "Was ist Wahrheit? Gibt es sie überhaupt? Und wenn ja, wie viele?" Pfarrerin Esther Zeiher in der Evangelischen Morgenfeier.

