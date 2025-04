Münchner Kirche

Mitten im Lehel wächst ein Gerüst in den Himmel: Für die aufwändige Sanierung der Lukaskirche rollen 100 Laster mit 200 Tonnen Material an. Der digitale Zwilling der Kirche hilft beim Aufbau – bis Ostern 2026 soll Münchens evangelische Kathedrale in neuem Licht erstrahlen.

