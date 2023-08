Ansbach (epd). Häuser und Autos sind in Ansbach von noch unbekannten Tätern mit rechten Parolen und Hakenkreuzen beschmiert worden. Zwei Fahrzeuge und die Fassaden von vier Häusern sind in zwei Ansbacher Straßen in der Nacht von Freitag auf Samstag mit Hakenkreuzen, SS-Runen und der Zahl "88" besprüht worden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Außerdem sei ein Holzzaun mit Hakenkreuzen verschandelt worden. Die Ermittlungen hat das Kommissariat für Staatsschutz der Ansbacher Kriminalpolizei übernommen, Hinweise zur Tat werden von der Polizei an die Telefon-Nummer 0911/2112-3333 erbeten.