Pegnitz (epd). Unbekannte Täter haben in eine Sitzbank an einem Wanderweg hinter dem Gymnasium in Pegnitz 14 Hakenkreuze eingeritzt. Laut Mitteilung des Polizeipräsidiums Oberfranken vom Dienstag sei dies zwischen Donnerstag (3. August) und Samstag (5. August) passiert. Dabei sei ein Sachschaden von etwa 100 Euro entstanden. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0921/5060 um Zeugenhinweise.