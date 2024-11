München, Hamburg (epd). Für seinen autobiografischen Roman "Alle meine Geister" ist der Autor Uwe Timm (84) am Freitag mit dem Buchpreis "HamburgLesen" der Hamburger Staats- und Universitätsbibliothek (Stabi) ausgezeichnet worden. Der gebürtige Hamburger und in München lebende Timm nahm den mit 5.000 Euro dotierten Preis am Abend im Lichthof der Stabi entgegen, wie diese mitteilte. Timms Werk setzte sich gegen mehr als 200 Mitbewerber durch, von denen es sieben auf die Shortlist geschafft hatten. Seit 2013 wird mit "HamburgLesen" jährlich ein Titel ausgezeichnet, der sich in herausragender Weise mit dem Thema Hamburg befasst.

Der Roman, in dem Timm seine Lehrjahre als Kürschner im Hamburg der 1950er Jahre literarisch verarbeitet, ist laut Stabi erst der zweite Belletristik-Titel, der den Buchpreis erhält. Das diesjährige Hamburg-Buch des Jahres "nimmt uns mit in ein Hamburg, das es so nicht mehr gibt und das unsere Stadt doch bis heute prägt", befand Staatsrätin Eva Gümbel (Grüne).