Nürnberg (epd). Die Evangelische Jugend Nürnberg (ejn) wettet gegen den Nürnberger Stadtdekan Jürgen Körnlein, sein Gewicht in alten Handys aufzuwiegen. Laut Mitteilung der ejn vom Dienstag läuft die Sammelaktion bis November. Sie soll darauf aufmerksam machen, dass Millionen von Handys und Smartphones ungenutzt in Schubladen, Schränken und Kellern herumliegen, obwohl sie wertvolle Rohstoffe enthalten. "Wir sammeln nicht nur in der Jugend. Wir laden auch alle Kirchengemeinden ein, uns zu unterstützen und so einen Beitrag für Nachhaltigkeit und Umwelt zu leisten", heißt es in der Mitteilung.

Die alten Mobiltelefone werden im Haus eckstein der evangelischen Kirche in Nürnberg gesammelt und nach Abschluss der Wette der "Handy-Aktion Bayern" von Mission EineWelt übergeben. Dort werden alle Daten von den Altgeräten entfernt und alle Geräte und Einzelteile entweder wiederaufbereitet und weitergenutzt oder umweltgerecht recycelt. Auf die Waage kommen sie im Rahmen der Herbsttagung der Dekanatssynode am 22. November. Hochgerechnet 400 bis 450 Handys müssten bis dahin gesammelt werden, um Körnleins Gewicht zu erreichen, rechnet die ejn vor. Schaffe sie das nicht, werde die gesamte Dekanatssynode im kommenden Jahr vom ejn-Vorstand bekocht. Über den Wetteinsatz des Stadtdekans werde derzeit noch verhandelt.