München (epd). Dem Thema Demokratie widmet sich der Soziologe Hartmut Rosa an diesem Donnerstag (8. Mai) in der Münchner Himmelfahrtskirche. "Demokratie in drei Akten - eine philosophisch-musikalische Reise" heißt die Veranstaltung um 19 Uhr. Im Gespräch zwischen Rosa und dem Soziologen Robert Jende sollen "der Ursprung, die Gegenwart und die Zukunft der Demokratie zum Klingen gebracht" werden, wie die Himmelfahrtskirche mitteilte.

Dazwischen werde Rosa auf der Eule-Orgel spielen, begleitet von Jende am Schlagzeug. Pfarrerin Stephanie Höhner gehe zudem "in theologische Resonanz" zu den Gesprächen, hieß es.

Rosa, der an der Universität Jena lehrt, veröffentlichte 2022 den Essay "Demokratie braucht Religion". Darin schrieb er, dass Religion und Kirche in der modernen Gesellschaft und Demokratie wichtige "Resonanzräume" darstellten: Verliere Religion an Bedeutung, schwinde auch die Lebendigkeit der Demokratie. Bekannt wurde Rosa mit seiner Theorie von der Resonanz, worunter er eine lebendige Beziehung zwischen Mensch und Welt versteht.