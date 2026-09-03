Heilsbronn (epd). Mit einem ungewöhnlichen Kunst- und Kulturprojekt im historischen Mortuarium des Heilsbronner Münsters verabschiedet sich Pfarrer Ulrich Schindler nach 14 Jahren aus seinem Amt. Die Veranstaltungsreihe unter dem Motto "Tanzen über den Gräbern" beginne am 13. September mit einer Ausstellung im architektonisch schönsten Raum des Münsters, dem Mortuarium, hieß es. Das Projekt verbinde die christliche Hoffnung auf Auferstehung mit frühneuzeitlichen Motiven des Totentanzes.

Der gotische Gewölbehimmel lade über den Adelsgräbern zu dieser Auseinandersetzung ein, erläuterte der Pfarrer. Zusammen mit dem Verein Kunstraum Heilsbronn zeige man Skulpturen der Münchner Künstlerin Angela Eberhard. Zum Programm gehören laut Schindler auch mehrere abendliche Veranstaltungen in den kommenden Wochen, etwa am 26. September eine Tanzperformance mit Streichquartett und Bach'scher Vokalmusik, meditative Tänze im Kreis am 30. September und ein Liederabend am 3. Oktober.

Die offizielle Verabschiedung von Pfarrer Schindler ist für 18. Oktober um 14.30 Uhr mit einem Gottesdienst im Münster vorgesehen.