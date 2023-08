Kirchenaustritte

Ökonom: Wie die Kirchen Mitglieder zurückgewinnen können

Die Kirchen in Deutschland müssen sich nach Ansicht des Volkswirts Fabian Peters mit sinkenden Mitgliederzahlen nicht einfach abfinden. Der größere Teil des Mitgliederschwunds sei "prinzipiell beeinflussbar", sagte Peters in einem Interview, das die Evangelische Landeskirche in Württemberg auf ihrer Internetseite veröffentlichte.