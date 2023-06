Würzburg (epd). Die Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe (DAHW) hat eine neue Bildungsplattform ins Netz gestellt: "One Health" richtet sich an die Jahrgangsstufen 7, 8 und 9 aller Schulformen, wie die DAHW am Dienstag mitteilte. Die Plattform sei geeignet für digitales Selbstlernen, Frontalunterricht in der Klasse und Hybridformen. Ihre Inhalte seien "vielfältig einsetzbar", etwa für die Fächer Religion, Biologie, Geografie, Ethik und Sozialkunde. Sie benötige weder Installation noch Anmeldung, ein Internetzugang genüge.

Inhaltlich geht es darum, Schülerinnen, Schülern und auch Lehrkräften interaktiv und fächerübergreifend zu vermitteln, wie die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt im globalen Kontext zusammenhängt. Wie hängt also unser Shopping-Verhalten mit dem Austrocknen eines Sees zusammen? Welche Auswirkungen hat ein zu hoher Fleischkonsum auf die Gesundheit der Menschen weltweit? Und wie kann die artgerechte Haltung von Tieren künftige Pandemien verhindern? Das sind einige der Fragen, auf die "One Health" Antworten biete.

Die DAHW engagiert sich nach eigenen Angaben seit langer Zeit im Bildungsbereich. "Globales Lernen bedeutet, internationale Zusammenhänge mit der eigenen Lebenswelt in Verbindung zu bringen", sagt die Bildungsreferentin des Hilfswerks, Saanika Amembal. "Dieser wichtigen Aufgabe widmen wir uns mit einem facettenreichen Bildungsangebot."