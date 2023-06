"Wir leiden, aber wir lächeln"

Wie Menschen im Libanon der katastrophalen Lage trotzen

Die Inflation steigt, Bankkonten sind eingefroren, Lebensmittel und Energie werden immer teurer. So hat sich der Brotpreis in den letzten Monaten verzehnfacht. Der Libanon gilt als ein Land am Abgrund.