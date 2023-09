Auszeichnung

Predigtpreis für Münchner Studentin und Klimaaktivistin Luisa Neubauer

Der ökumenische Predigtpreis für die beste Predigt geht in diesem Jahr an die altkatholische Theologie-Studentin Nathalie Schuler. In der Kategorie "Lebenswerk" wird die "Fridays-for-Future"-Aktivistin Luisa Neubauer ausgezeichnet. Die Preisverleihung findet am 16. Oktober in der Schlosskirche der Universität Bonn statt.