München (epd). Im kommenden Jahr soll Frauengesundheit Präventionsschwerpunkt im bayerischen Gesundheitsministerium werden. Man wolle informieren und verstärkt Hilfsangebote zu Krankheiten aufzeigen, von denen ausschließlich oder überwiegend Frauen betroffen sind, teilte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Dienstag in München mit. So erkrankten jährlich über 10.000 Frauen im Freistaat an Brustkrebs. Bei 80 Prozent aller Essstörungen, die ambulant behandelt werden, handele es sich um Patientinnen, ergänzte der Minister.