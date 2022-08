München (epd). Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) startet am nächsten Dienstag (23. August) eine bayernweite Kampagne für das Impfen gegen Corona. Schon ab diesem Freitag hingen im Freistaat die ersten Plakate, kündigte das Ministerium an. Holetschek sagte am Donnerstag, die Impfung bleibe der beste Schutz gegen Corona.

Die Impfquote sei vor allem bei der zweiten Auffrischungsimpfung noch zu niedrig. "Wir wollen den Impfungen mit unserer Kampagne ‚Na Sicher‘ daher noch einmal einen kräftigen Schub geben." Besonders in den stationären Pflegeeinrichtungen werde bereits für die Auffrischungsimpfungen geworben, so Holetschek. Dort würden nicht nur die Pflegekräfte und die Pflegebedürftigen, sondern auch die Angehörigen angesprochen.

Holetschek verwies auf eine geplante neue Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission, die die zweite Auffrischungsimpfung gegen Corona bereits für Menschen ab 60 Jahren empfehlen wolle. Das sei ein wichtiger Schritt. Dadurch seien die Deutschen im Gleichklang mit den Empfehlungen auf EU-Ebene.