München (epd). Mit einer neuen Kampagne will Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) erreichen, dass sich mehr Menschen mit dem Thema Organspende auseinandersetzen. Um möglichst viele Zielgruppen in den Sozialen Netzwerken zu erreichen, sollen im Rahmen der Kampagne "Du Entscheidest! Organspende? Deine Wahl." reichweitenstarke Influencer Aufmerksamkeit auf die Organspende lenken, teilte das bayerische Gesundheitsministerium am Freitag mit.

Die Organspende sei ein wichtiges und emotionales Thema, dem die meisten Menschen in der Bevölkerung positiv gegenüberstünden, sagte Holetschek laut Mitteilung. Allerdings hätten einer Umfrage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zufolge lediglich 44 Prozent der Bevölkerung einen Organspende-Ausweis, hieß es. In Bayern warten nach Ministeriumsangaben rund 1.100 Menschen auf ein lebenswichtiges Spenderorgan.

Laut Holetschek sollen Influencer wie Marti Fischer, Tomatolix, Lisa Sophie Laurent und Senioren Zocken sowie Markus Kavka Teil der Kampagne sein, die zum Nachdenken anregen soll und "dann idealerweise auch zum Ausfüllen eines Organspende-Ausweises", Damit wolle man auch eine Auseinandersetzung mit der Thematik zu Lebzeiten anregen, um bei einem Todesfall die Hinterbliebenen nicht mit einer Entscheidung zu belasten, sagte Holetschek.