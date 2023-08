München (epd). Mit neuen Folgen der Podcast-Serie "Rund um Gesund" wirbt der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) für den Pflegeberuf. Diese Tätigkeit sei anspruchsvoll, aber auch bereichernd, insgesamt sei Pflege das Thema der kommenden Jahrzehnte, sagte Holetschek am Samstag in einer Pressemitteilung. In der ersten Folge der Pflege-Serie spricht der Minister mit der Pflegekraft, Medizinstudentin und Poetry-Slammerin Leah Weigand, die mit ihrem Poetry-Slam "Ungepflegt" auf die Herausforderungen des Pflegeberufs aufmerksam gemacht hat. In den nächsten Folgen gehe es um die Pflegeausbildung und Angehörige von pflegebedürftigen Menschen.

Aktuell sind in Bayern Holetschek zufolge 580.000 Menschen pflegebedürftig. Diese Zahl werde bis zum Jahr 2050 auf bis zu 1,1 Millionen steigen. Außerdem seien 270.000 Menschen von Demenz betroffen, Tendenz ebenfalls steigend. Es sei deshalb "höchste Zeit, den Pflegeberuf neu zu denken", betonte der Minister.