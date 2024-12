München (epd). Hubert Burda (84) gibt die unternehmerische und verlegerische Verantwortung für die "Hubert Burda Media" an seine Kinder ab. Ab Februar 2025 lenke damit die vierte Generation der Familie Burda das Unternehmen, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Elisabeth Burda Furtwängler (32) und Jacob Burda (34) sind seit 2010 Gesellschafter und seit 2017 Mitglieder des Verwaltungsrats. Hubert Burda stand seit 1986 an der Spitze des 1903 gegründeten Familienunternehmens.

"Wir haben uns bewusst entschieden, diese unternehmerische Aufgabe jetzt in politisch und ökonomisch herausfordernder Zeit zu übernehmen, um die Transformation unseres Familienunternehmens fortzusetzen", sagte Elisabeth Burda Furtwängler. Ihr Bruder Jacob sagte: "Burda ist in einer entscheidenden Phase, in der es wichtig ist, für unsere knapp 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Gesellschaft die richtigen Weichen zu stellen."

Hubert Burda will dem Unternehmen als persönlich haftender Gesellschafter und Ehrenvorsitzender der Holding verbunden bleiben. "Ich bin dankbar, dass ich vor rund 40 Jahren von meinen Eltern einen gesunden Verlag übernehmen durfte und jetzt ein vielseitiges Medienunternehmen an meine Kinder übergeben kann." Hubert Burda hatte das Unternehmen unter seiner Führung zu einem internationalen Medienkonzern ausgebaut. Bekannte Marken sind die Magazine "Bunte" und "Focus".

Auch Paul-Bernhard Kallen (67) werde sich im Zuge des Generationenwechsels als Vorsitzender des Verwaltungsrats zurückziehen, heißt es weiter. Nachfolger von Kallen soll am 1. Februar 2025 Olaf Koch (54) werden. Er war von 2012 bis 2020 Vorstandsvorsitzender der Metro AG in Düsseldorf. Aktuell ist er Mitglied des Aufsichtsrats der Mercedes-Benz Group AG sowie Partner und Co-Gründer des Venture-Capital-Fonds Zintinus, der sich auf nachhaltige und gesunde Ernährung konzentriert.