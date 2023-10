Neuhaus am Inn (epd). Die Kontrollen an der Grenze zu Österreich werden ausgeweitet. Neben stationären Kontrollen der Bundespolizei hat seit Montag auch die Bayerische Grenzpolizei eine feste Kontrollstelle eingerichtet. Sie befinde sich im Bereich der Neuen Brücke in Neuhaus am Inn (Kreis Passau), wie das Polizeipräsidium Niederbayern am Montag mitteilte. Auch an anderen Stellen soll die Grenzüberwachung verstärkt werden.

Flexible Grenzkontrollen sollen laut Polizeipräsidium an den Grenzübergängen im Bereich der Alten Brücke in Neuhaus am Inn und in Obernberg erfolgen. Die Kräfte der Grenzpolizei Passau werden dabei von der Bayerischen Bereitschaftspolizei unterstützt. Bisher führte die Grenzpolizei hauptsächlich Schleierfahndungen durch und unterstützte die Bundespolizei bei Kontrollen.

Die Ausweitung der Kontrollen sei eine Reaktion auf die im Zeitraum von Januar bis August 2023 "signifikant gestiegene Anzahl" von Schleusungen, die unter teils lebensgefährlichen Umständen stattfinden, teilte das Polizeipräsidium mit. Vor allem in der Region zwischen Burghausen und Passau habe die Zahl der Großschleusungen mit Gruppen von über zehn Personen stark zugenommen. Wie lange die verstärkten Grenzkontrollen andauern, hänge von der Zahl der illegalen Einreisen und Schleuserfälle ab.