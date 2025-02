Kitzingen, Fürth (epd). Am kommenden Montag wird die Kabarettistin und Mundartdichterin Ines Procter mit dem 39. Schlappmaulorden der Kitzinger Karnevalsgesellschaft (KiKaG) ausgezeichnet. Die Künstlerin aus Erlabrunn (Kreis Würzburg) sei eine würdige Ordensträgerin, weil sie "die Tradition des fränkischen Fastnachtshumors hochhält und weiterentwickelt", teilte die KiKaG am Mittwoch in Kitzingen mit. Procter ist schon seit ihrer Jugend auf verschiedenen Fastnachtsbühnen als Büttenrednerin unterwegs. Dem überregionalen Publikum ist sie spätestens seit 2015 bekannt - seither tritt sie bei der Fernsehprunksitzung "Fastnacht in Franken" im Bayerischen Rundfunk auf.

Der Schlappmaulorden wird satzungsgemäß an Personen verliehen, die sich durch eine "gar trefflich lockere Zunge" hervorgetan haben und ein "schlagfertiges Wort" zu führen wissen. Vergangenes Jahr war der Orden an Schauspieler und Komödiant Volker Heißmann gegangen, der als "Vorjahres-Schlappmaul" traditionell auch die Laudatio auf Procter halten wird - bei der Rosenmontagssitzung der KiKaG. Der Schlappmaulorden wird seit dem Jahr 1989 verliehen. Zu den bisherigen Preisträgern gehören auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), FDP-Politiker Wolfgang Kubicki und Altkanzler Helmut Kohl (CDU).