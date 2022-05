Würzburg (epd). Die Akademie Frankenwarte und die Arbeiterwohlfahrt (AWO) in der Stadt Würzburg informieren am 2. Juni über "Erscheinungsformen der extrem rechten Szene vom Rechtspopulismus bis zu Neonazismus im Raum Franken". Beleuchtet würden "neuere Methoden und Strategien" der rechtsextremen Szene zwischen 2015 und 2022 sowie die Verbindung in das Querdenken-Milieu, wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten. Die kostenfreie Veranstaltung mit der Rechtsextremismus-Expertin und Buchautorin Birgit Mair aus Nürnberg findet ab 19 Uhr im Felix-Fechenbach-Haus im Stadtteil Grombühl statt. Nach dem Vortrag kann das Publikum Fragen stellen. Eine Anmeldung für die Teilnahme über die Akademie-Internetseite ist erwünscht.