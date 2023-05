Ingolstadt (epd). Anlässlich des Internationalen Tags gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie lädt die Gleichstellungsstelle der Stadt Ingolstadt in Kooperation mit dem Verein Queer an diesem Mittwoch (17. Mai, 8 Uhr) zu einer Open-Air-Ausstellung ein. Mit dem Aufzug der Regenbogenfahne am Rathaus werde Bürgermeisterin Petra Kleine die Ausstellung "Queere Geschichte - We are part of culture" eröffnen, teilte die Stadt mit.

Die Ausstellung bestehe aus Kunstwerken mit Porträts berühmter LGBTIQ*-Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft, Kunst und Literatur von der Antike bis zum Ende den 20. Jahrhunderts, wie zum Beispiel Leonardo da Vinci, Friedrich II. von Preußen, Simone de Beauvoir, Freddie Mercury, Marlene Dietrich oder Lady Gaga, hieß es. Die Ausstellung mit ihren Begleittexten will zu Antidiskriminierung, Respekt und Akzeptanz motivieren und wird auf dem Rathausplatz präsentiert.

Ab 16 Uhr findet ein Rahmenprogramm statt, unter anderem mit einem Life-Coaching zum Thema "Queerness - einfach menschlich". Nach dem 17. Mai kann die Ausstellung, die vom Bundesfamilienministerium sowie der Bundeszentrale für politische Bildung kuratiert wurde, zum Beispiel von Schulen ausgeliehen werden.