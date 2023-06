München (epd). Das offene Chorprojekt "Go Sing Choir" und die Lebenshilfe München laden am Sonntag (25. Juni) auf dem Tollwood-Sommerfestival zu einem inklusiven Special für Menschen mit und ohne Behinderung ein. Wer gerne singe, könne in einer gut zweistündigen Probe in der Half Moon Bar den Hit "Applaus, Applaus" von den Sportfreunden Stiller einüben, teilte das Tollwood am Mittwoch in einer Pressemitteilung mit. Am Ende werde das Stück als Musikvideo aufgenommen. "Mitmachen können alle Menschen mit und ohne Behinderung, die Freude am Singen haben", hieß es weiter. Notenkenntnisse und musikalische Vorbildung seien nicht nötig.