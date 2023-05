München (epd). Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat zum internationalen Weltrotkreuztag am 8. Mai das Bayerische Rote Kreuz (BRK) als leistungsstarke Hilfsorganisation gelobt. "Wir alle können uns in Notfällen auf die vielen Helferinnen und Helfer verlassen", sagte er in einer Mitteilung seines Ministeriums am Sonntag.

Das BRK beschäftige insgesamt rund 31.000 Hauptamtliche und mehr als 200.000 Ehrenamtliche, die sich in den Gemeinschaften der Bereitschaften, der Wasserwacht, dem Jugendrotkreuz, der Wohlfahrts- und Sozialarbeit sowie der Bergwacht für die Menschen engagieren. "Sie haben mit Ihrer hochprofessionellen Arbeit und Ihrem herausragenden Engagement bereits unzählige Leben gerettet. Vielen Dank für Ihren wertvollen und unermüdlichen Einsatz zum Wohle Ihrer Mitmenschen", sagte Herrmann.

Das BRK habe der Mitteilung zufolge 2022 mehr als 760.000 Krankentransporte und 580.000 Notfall- und Notarzteinsätze im öffentlichen Rettungsdienst durchgeführt. Es ist der größte Landesverband im Deutschen Roten Kreuz und die größte Hilfsorganisation Bayerns.

Der Weltrotkreuztag wird jährlich am 8. Mai, dem Geburtstag von Henry Dunant, dem Begründer der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung, begangen.