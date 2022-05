München (epd). Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat an die ausgewählten Haushalte im Freistaat appelliert, bei der am Montag startenden Volkszählung ("Zensus") mitzumachen. "Bitte nehmen Sie unbedingt an den Befragungen teil und unterstützen Sie uns durch vollständige und genaue Auskünfte", sagte Herrmann am Freitag in München. Die Daten seien unverzichtbar für wichtige Entscheidungen von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Wer den in einem Schreiben angekündigten Termin mit dem Interviewer nicht wahrnehmen könne, könne selbstverständlich einen Alternativtermin vereinbaren.

Etwa 2,38 Millionen Bürgerinnen und Bürger werden in Bayern ab Montag persönlich befragt. Der Innenminister versicherte, dass der Schutz und die Vertraulichkeit der Daten gewährleistet seien und sie nicht an andere Behörden oder Dritte weitergegeben würden.

Der Zensus ist eine statistische Erhebung, die alle zehn Jahre stattfindet. Sie ermittelt anhand von Melderegistern und einer stichprobenartigen Haushaltebefragung, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Die Ergebnisse sollen im November 2023 veröffentlicht und digital bereitgestellt werden.