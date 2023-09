Nürnberg (epd). Die Vergebung steht im Zentrum der Videoinstallation "Naughty Girls an Boys", die ab diesem Donnerstag (28. September) ab 19 Uhr in der Kongresshalle auf dem Nürnberger Reichsparteitagsgelände zu sehen ist. Die Video-Installationskünstler Hofmann&Lindholm konfrontieren das Publikum mit Täterinnen und Tätern und der Frage nach Schuld und Sühne, heißt es in einer Mitteilung des Kulturbüros. Die Installation ist bei freiem Eintritt bis zum 15. Oktober an den Freitagen, Samstagen und Sonntagen jeweils von 12 bis 18 Uhr zu sehen.

Hofmann&Lindholm präsentieren in der 4-Kanal-Installation Porträts von "Personae non gratae" aus Geschichte und Gegenwart und zeigen sie als handpuppengleichen Chor, in dem sie um Verzeihung bitten. Die Künstler würden damit die Fragen stellen, ob Vergebung tatsächlich eine Voraussetzung ist, zu verarbeiten, wer vergeben oder Vergebung fordern darf, heißt es in der Mitteilung.

Hannah Hofmanns (geboren 1971) und Sven Lindholms (geboren 1968) Werke seien von der Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Phänomenen und der Erkundung neuer Erzählweisen, Bildsprachen und Formate geprägt, teilt das Kulturbüro mit. Sie hätten Inszenierungen, Texte, Hörstücke, Filme, Medien- und Rauminstallationen umgesetzt. Das Autorenteam erhielt im 2023 für seine Arbeiten im Bereich der performativen Künste den Tabori-Preis, die bundesweit höchste Auszeichnung in den Freien darstellenden Künsten.