München (epd). Die bayerische Politik schreibt wieder ihren Integrationspreis aus. In diesem Jahr stehe er unter dem Motto "Kunst macht sichtbar - Integration durch Teilhabe am kulturellen Leben", teilte der Bayerische Landtag am Mittwoch mit. Gesucht werden Vereine, Institutionen und Einzelpersonen, die sich in besonderer Weise um die gemeinsame kulturelle Teilhabe von einheimischen und zugewanderten Menschen verdient gemacht haben. Die Bewerbungsfrist endet am 12. Februar, die Preisverleihung ist für den 12. Mai im Landtag geplant.

"Die Integration der Menschen, die zu uns gekommen sind, ist entscheidend für den gesellschaftlichen Frieden", sagte Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU). "Kunst und Kultur" umfasse eine Vielzahl von Bereichen, heißt es weiter. So könnten Malerei, Musik, Tanz, Theater und Film oder auch gelebte Brauchtumspflege Brücken zu einer gelungenen Integration von zugewanderten Menschen sein. Künstlerische Beschäftigung und kulturelle Veranstaltungen böten eine Plattform für den Austausch von Ideen und für das Zusammenbringen von Menschen unterschiedlicher Herkunft.

Der Bayerische Integrationspreis 2025 ist mit insgesamt 9.000 Euro dotiert. Das Preisgeld wird in der Regel in Teilsummen auf mehrere Preisträger aufgeteilt. Vergeben wird der Integrationspreis vom Bayerische Landtag, dem Bayerischen Innenministerium und dem Integrationsbeauftragten der Bayerischen Staatsregierung.