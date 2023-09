Bayreuth (epd). An diesem Samstag (23. September) startet der Internationale Gottesdienst in Bayreuth nach der Sommerpause im Rahmen der Eröffnung der Interkulturellen Woche. Unter dem Motto "Gott ist unsere Hoffnung" predigen die Landessynodale Pfarrerin Daniela Schmid aus Selb und Stadtkirchenpfarrer Carsten Brall auf Englisch und Deutsch in der Stadtkirche, wie das Büro der Bayreuther Regionalbischöfin Dorothea Greiner am Donnerstag mitteilte. Greiner selbst hält zusammen mit Friedenskirchen-Pfarrer Hans-Dietrich Nehring die Liturgie des englischsprachigen Abendmahlsgottesdienstes. Bereits ab 16.45 Uhr laden Musiker zum gemeinsamen Singen ein, der Gottesdienst startet um 17 Uhr, und im Anschluss gibt es einen kleinen Imbiss für alle Gäste. Der Internationale Gottesdienst feiert am Samstag außerdem ein kleines Jubiläum: Er findet zum 75. Mal statt.