Flossenbürg, Berlin (epd). An der Freien Universität Berlin (FU) ist am Montag ein neues Interview-Portal "Oral-History.Digital" (oh.d) an den Start gegangen. Die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderte Online-Plattform ermögliche Forschenden und historisch Interessierten den Zugriff auf bisher schwer zugängliche Zeitzeugen-Interviews aus unterschiedlichen Institutionen und Projekten, teilte die Universität in Berlin mit. Auch Projektpartner aus Bayern sind an der Plattform beteiligt.

Das Portal umfasse aktuell über 2.000 Interviews. Darunter seien Zeitzeugen-Gespräche mit Verfolgten des Nationalsozialismus, mit Berliner Museumsmitarbeitern, Bergarbeitern im Ruhrgebiet, Professorinnen und Professoren, Punks, DDR-Bausoldaten oder Geflüchteten aus der Ukraine. Interviews der Oral History seien eine wichtige Quelle für die Geschichtswissenschaft und andere Disziplinen.

Laut FU soll die Plattform weiter ausgebaut werden. Museen, Universitäten und Stiftungen könnten auf das Portal ihre Audio- und Video-Interviews mit Transkripten oder Begleitmaterialien hochladen. Interessierte wiederum könnten die Interviews über Filter- und Volltextsuche übergreifend durchsuchen.

Entwickelt wurde das Projekt demnach gemeinsam mit knapp 30 Einrichtungen wie dem Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung, dem Haus der Geschichte des Ruhrgebiets, dem Westfälischen Landesmuseum für Industriekultur, den KZ-Gedenkstätten Buchenwald und Flossenbürg und den Universitäten Halle, Erfurt und Bochum. Vorbild seien die USA, wo Oral History-Abteilungen bereits seit den 1970er-Jahren ein wichtiger Bestandteil von Universitätsbibliotheken seien.