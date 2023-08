Gauting (epd). Das Fünf Seen Filmfestival beleuchtet in diesem Jahr mit sieben Filmen die gesellschaftlichen Verhältnisse im Iran. Man werfe auch ein Schlaglicht auf die weltweit angesehene Filmkultur des Landes, teilten die Organisatoren des Filmfestivals am Donnerstag mit. Die Werke iranischer Regisseurinnen und Regisseure erzählten, meist verklausuliert, von einer Gesellschaft, die unter dem autokratischen System leide, vor ihm fliehe oder sich anzupassen versuche. Das Fünf Seen Filmfestival findet zum 17. Mal in Gauting, Starnberg, Schloss Seefeld und Weßling statt. Es dauert vom 22. bis 30. August. Am Samstag, 26. August, lädt das Festival zu einer Diskussion zum Thema "Film und Politik: Der Iran im Fokus" ein (13 Uhr, Kino Gauting).

Das Filmfestival zeigt außerdem in Kooperation mit der Taipeh-Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland Spielfilme und Kurzfilme aus Taiwan, heißt es in der Mitteilung. Die Zusammenarbeit habe inzwischen Tradition. Die Filme sollen den Zuschauern nicht nur das Filmland Taiwan, sondern auch das Denken, die Gesellschaft und die Natur der asiatischen Insel näherbringen. Der Generaldirektor der Taipeh-Vertretung, Ian-Tsing Dieu, gibt am 29. August einen Empfang im Kino Breitwand in Gauting.