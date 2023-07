Israel und Palästina

Theologin Johanna Haberer über Jerusalem: Christen immer mehr unter Druck

Die Theologin Johanna Haberer war vier Monate lang vertretungshalber Pfarrerin für Pilger und Touristen auf dem Ölberg in Jerusalem. Die emeritierte Professorin für Christliche Publizistik in Erlangen spricht im Interview mit dem Sonntagsblatt über die Pilger, die zu ihr kommen, welchen Raum Christ*innen in Israel und Palästina haben und die Frage, wem das "Heilige Land" gehört.