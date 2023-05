Schwarzenbruck (epd). Jedes Jahr am Christi Himmelfahrtstag (18. Mai) feiert die Diakonie in Rummelsberg (Gemeinde Schwarzenbruck, Landkreis Nürnberger Land) ihr Jahresfest für die Bürgerinnen und Bürger und Mitarbeitende und ihre Angehörigen. In diesem Jahr stehen eine Puppenbühne, ein Rollstuhlparcours, Essen vom Streetfood Trucks und mehr auf dem Programm, teilen die Rummelsberger mit. Das Motto ist "Generationen". Der Tag beginnt um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst im Park. Die Musik des Jahresfests kommt unter anderem von den Musikerinnen und Musikern der Sambagruppe VINCIVI, in der auch Menschen vom Auhof in Hilpoltstein mitspielen. Im Waldseilpark können Menschen jeden Alters auf einer Höhe von ein bis 15 Metern zwischen den Bäumen Übungen und Hindernisse bewältigen. Ein Kinderflohmarkt findet am Stephanushaus statt.

Die Rummelsberger Diakonie ist einer der großen diakonischen Träger in Deutschland. Sie ist nach eigenen Angaben Träger von mehr als 230 Diensten und Einrichtungen für Kinder, Jugendliche, Familien, Menschen mit Behinderung und Seniorinnen und Senioren und beschäftigt mehr als 6.200 Mitarbeitende in Voll- und Teilzeit. Mehr als 12.000 Menschen nehmen täglich Dienstleistungen in Anspruch. Der Jahresumsatz beträgt rund 350 Millionen Euro.